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США наложили новые санкции на Кадырова, детского омбудсмена РФ и должностных лиц в Крыму

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 19:01

Минфин США объявил санкции против двух десятков граждан РФ, в том числе лидера Чечни Рамзана Кадырова с семьей, омбудсмена по правам детей, чиновников в оккупированном Крыму и воюющих на стороне РФ российских неонацистов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Под санкции попали 22 человека и две компании. Среди них – Мария Львова-Белова, уполномоченная президента по правам человека, на которую налагаются санкции за реализацию политики принудительного вывоза в Россию тысяч украинских детей, их усыновления и предоставления российского гражданства.

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Также наложили новые санкции на лидера Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи – за роль Кадырова в войне РФ против Украины. Кроме него, санкции налагаются на его троих жен, трех взрослых дочерей и двоюродного брата Ибрагимова Турпала-Али, занимавшего в Чечне много важных должностей и считающегося причастным к убийствам.

Под санкции попала также компания Firdaws – чеченский бренд одежды, принадлежащий Айшат Кадыровой.

В санкционном списке также Алексей Михалков и Ян Петровский, лидеры неонацистской паралимилитарной группировки "Русич", участвующие в войне против Украины еще с начала агрессии.

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Под санкции попали также полдесятка назначенных Россией прокуроров и судей в оккупированном Крыму и один сотрудник ФСБ.

Напомним, предыдущие санкции против Кадырова и его семьи США ввели в июле 2020 года - за нарушение прав человека.

Темы: СШАсанкцииРосcияКадыров
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