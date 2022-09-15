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Близько 5 млн українців повернулися з ЄС в Україну – глава Єврокомісії

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 19:11
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський 15 вересня у Києві, фото ОП

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхали понад вісім мільйонів українців, але більшість із них уже повернулася додому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в четвер у Києві заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Понад вісім мільйонів українців з початку війни прибули до країн Європейського Союзу. Але є і хороші новини з обох сторін. Багато-багато українців уже повернулися. Близько п’яти мільйонів уже повернулися в Україну", – зазначила вона.

"Звісно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше підтримки. Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на процвітаючу державу", – додала глава виконавчого органу ЄС.

Як повідомлялося, Європейський Союз виділить 150 мільйонів євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні, які були змушені покинути свої домівки в результаті вторгнення Росії.

Крім того, Чехія, яка головує в Європейському Союзі, готова розпочати обговорення можливого продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців.

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Теми: ЄСбіженці
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