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Около 5 млн украинцев вернулись из ЕС в Украину – глава Еврокомиссии

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 19:11
Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский 15 сентября в Киеве, фото ОП

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны Европейского Союза выехали более восьми миллионов украинцев, но большинство из них уже вернулись домой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в четверг в Киеве заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Более восьми миллионов украинцев с начала войны прибыли в страны Европейского Союза. Но есть и хорошие новости с обеих сторон. Многие украинцы уже вернулись. Около пяти миллионов уже вернулись в Украину", - отметила она.

"Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство", – добавила глава исполнительного органа ЕС.

Как сообщалось, Европейский Союз выделит 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России.

Кроме того, председательствующая в Европейском Союзе Чехия готова начать обсуждение возможного продления статуса временной защиты для украинских беженцев.

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Темы: ЕСбеженцы
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