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Бєлгородська область: на кордоні з Україною запалав КПП

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 вересня 2022, 20:35
Бєлгородська область: на кордоні з Україною запалав КПП
Фото: Telegram Гладкова

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що біля КПП "Нехотіївка" на кордоні з Україною виникла пожежа, зазнав пошкоджень митний термінал.

Джерело: Гладков у Telegram

Дослівно: "Триває обстріл села Нехотіївки Білгородського району. Один із снарядів потрапив на заправну станцію, внаслідок чого сталася пожежа. Попередньо постраждалих немає, АЗС давно не працює. Паливо відсутнє. Підрозділи МНС виїхали на місце".

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Деталі: Пізніше він додав, що у ході перевірки було встановлено, що внаслідок надзвичайної ситуації зазнав пошкоджень митний термінал. На підтвердження своїх слів він виклав фото.

Губернатор російського прикордонного регіону стверджує, що надзвичайна ситуація виникла внаслідок обстрілу зі сторони України.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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