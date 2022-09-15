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Белгородская область: на границе с Украиной загорелся КПП

Станислав ПогориловЧетверг, 15 сентября 2022, 20:35
Белгородская область: на границе с Украиной загорелся КПП
Фото: Telegram Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что возле КПП "Нехотеевка" на границе с Украиной возник пожар, получил повреждения таможенный терминал.

Источник: Гладков в Telegram

Дословно: "Продолжается обстрел села Нехотеевки Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар. Предварительно пострадавших нет, АЗС давно не работает. Топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место".

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Детали: Позже он добавил, что в ходе проверки было установлено, что в результате чрезвычайной ситуации получил повреждения таможенный терминал. В подтверждение своих слов он віложил фото.

Губернатор российского пограничного региона утверждает, что чрезвычайная ситуация возникла в результате обстрелов со стороны Украины.

Темы: войнаРосcияУкраина
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