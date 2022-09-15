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МЗС РФ поскаржився на "глибоку аморальність" організаторів церемонії поховання Єлизавети II

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 20:51
Марія Захарова, фото Getty Images

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова обурилась відмовою організаторів церемонії поховання британської королеви Єлизавети ІІ запросити російських представників через агресію в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар Захарової з’явився на офіційному сайті МЗС РФ.

"Розглядаємо цю британську спробу використати національну трагедію, яка торкнулася серця мільйонів людей у всьому світі, з геополітичною метою для зведення рахунків з нашою країною в дні жалоби як глибоко аморальну", – йдеться в коментарі.

"Це особливо по-блюзнірськи перед пам'яттю Єлизавети II, яка, як відомо, служила в роки Другої світової війни в лавах територіальної оборони британських збройних сил, які билися з нацистами та їхніми українськими посібниками – Степаном Бандерою та Романом Шухевичем", – продовжує офіційна представниця російського МЗС.

Як повідомлялося, Велика Британія не запросила представників Росії, Білорусі та М'янми на державний похорон королеви Єлизавети ІІ, який відбудеться наступного понеділка. Лондон офіційно не пояснював причин такого кроку, але джерела в британському уряді пов’язували відмову з російською агресією в Україні.

Очікується, що на похороні королеви Єлизавети в Лондоні будуть присутні близько 500 іноземних високопоставлених осіб, запрошення надіслано главам більшості країн, з якими Велика Британія підтримує дипломатичні відносини.

Як повідомлялося, Велика Британія зіткнулася з дипломатичною реакцією на організацію VIP-поїздок на похорон королеви Єлизавети - декілька лідерів невдоволені вимогою Британії їхати у Вестмінстерське абатство на автобусах, наданих урядом, а не автомобілях.

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Теми: РосіяВелика Британія
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