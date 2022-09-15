МИД РФ пожаловался на "глубокую безнравственность" организаторов церемонии погребения Елизаветы II

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась отказом организаторов церемонии похорон британской королевы Елизаветы II пригласить российских представителей из-за агрессии в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий Захаровой появился на официальном сайте МИД РФ.

"Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", – говорится в комментарии.

"Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками - С.Бандерой и Р.Шухевичем", - официальный представитель российского МИД.

Как сообщалось, Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы II, которые пройдут в следующий понедельник. Лондон официально не объяснял причины такого шага, но источники в британском правительстве связывали отказ с российской агрессией в Украине.

Ожидается, что на похоронах королевы Елизаветы в Лондоне будут присутствовать около 500 иностранных высокопоставленных лиц, приглашение направлено главам большинства стран, с которыми Великобритания поддерживает дипломатические отношения.

Как сообщалось, Великобритания столкнулась с дипломатической реакцией на организацию VIP-поездок на похороны королевы Елизаветы - несколько лидеров недовольны требованием Британии ехать в Вестминстерское аббатство на автобусах, предоставленных правительством, а не автомобилях.