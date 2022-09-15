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МИД РФ пожаловался на "глубокую безнравственность" организаторов церемонии погребения Елизаветы II

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 20:51
Мария Захарова, фото Getty Images

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась отказом организаторов церемонии похорон британской королевы Елизаветы II пригласить российских представителей из-за агрессии в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий Захаровой появился на официальном сайте МИД РФ.

"Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", – говорится в комментарии.

"Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками - С.Бандерой и Р.Шухевичем", - официальный представитель российского МИД.

Как сообщалось, Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы II, которые пройдут в следующий понедельник. Лондон официально не объяснял причины такого шага, но источники в британском правительстве связывали отказ с российской агрессией в Украине.

Ожидается, что на похоронах королевы Елизаветы в Лондоне будут присутствовать около 500 иностранных высокопоставленных лиц, приглашение направлено главам большинства стран, с которыми Великобритания поддерживает дипломатические отношения.

Как сообщалось, Великобритания столкнулась с дипломатической реакцией на организацию VIP-поездок на похороны королевы Елизаветы - несколько лидеров недовольны требованием Британии ехать в Вестминстерское аббатство на автобусах, предоставленных правительством, а не автомобилях.

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Темы: РосcияВеликобритания
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