У Німеччині назвали ще одну причину не постачати Україні танки

За словами співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінґбайля, урядова коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За словами політика, німецький уряд одностайний у тому, що станом на зараз основні бойові танки Leopard II в Україну постачатись не будуть. Він пояснив, що підготовка на цих бойових танках займає надто багато часу, щоб мати якийсь ефект на цьому етапі війни.

За словами Клінґбайля, під час тренувань на Panzerhaubitze 2000 українські військові самі просили, щоби їх тренували довше, ніж планувалося.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

Водночач після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на швидкому ухваленні рішення про постачання Україні німецьких бойових танків.