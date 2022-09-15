У Німеччині назвали ще одну причину не постачати Україні танки

За словами співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінґбайля, урядова коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За словами політика, німецький уряд одностайний у тому, що станом на зараз основні бойові танки Leopard II в Україну постачатись не будуть. Він пояснив, що підготовка на цих бойових танках займає надто багато часу, щоб мати якийсь ефект на цьому етапі війни.

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За словами Клінґбайля, під час тренувань на Panzerhaubitze 2000 українські військові самі просили, щоби їх тренували довше, ніж планувалося.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

Водночач після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

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А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на швидкому ухваленні рішення про постачання Україні німецьких бойових танків.