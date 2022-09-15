Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Німеччині назвали ще одну причину не постачати Україні танки

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 21:09

За словами співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінґбайля, урядова коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За словами політика, німецький уряд одностайний у тому, що станом на зараз основні бойові танки Leopard II в Україну постачатись не будуть. Він пояснив, що підготовка на цих бойових танках займає надто багато часу, щоб мати якийсь ефект на цьому етапі війни.

Реклама:

За словами Клінґбайля, під час тренувань на Panzerhaubitze 2000 українські військові самі просили, щоби їх тренували довше, ніж планувалося.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

Водночач після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

ВІДЕО ДНЯ

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на швидкому ухваленні рішення про постачання Україні німецьких бойових танків.

Теми: Німеччиназброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Німеччина
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
Останні новини
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: