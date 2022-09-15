Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині назвали ще одну причину не постачати Україні танки

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 21:09

За словами співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінґбайля, урядова коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За словами політика, німецький уряд одностайний у тому, що станом на зараз основні бойові танки Leopard II в Україну постачатись не будуть. Він пояснив, що підготовка на цих бойових танках займає надто багато часу, щоб мати якийсь ефект на цьому етапі війни.

За словами Клінґбайля, під час тренувань на Panzerhaubitze 2000 українські військові самі просили, щоби їх тренували довше, ніж планувалося.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

Водночач після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на швидкому ухваленні рішення про постачання Україні німецьких бойових танків.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Німеччиназброявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

НАБУ розшукує Деркача, якого завербували росіяни

Німеччина націоналізує активи "Роснефти"

Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $600 млн

ISW: поразка на Харківщині спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку

Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

фотоУ ДТП з військовим автомобілем – четверо загиблих

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Німеччина
Німеччина надасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і 50 бронеавтомобілів Dingo, в яких раніше відмовила
У Німеччині знизилася готовність допомагати українським біженцям - опитування
Шольц: Німецька зброя відіграла вирішальну роль у недавніх успіхах України
Останні новини
10:39
У небі Херсонщини в п’ятницю збили штурмовик
10:27
Війна все спише: як забудовники Києва продовжують знищувати історичні будинки
10:24
фото, відеоУ центральній Італії через раптову повінь загинули 7 людей, є зниклі безвісти
10:23
Європарламент вимагає від РФ припинити примусові депортації українців
10:23
Травми після тяжких ДТП не порівняти з бойовими пораненнями: львівський хірург розповів про війну
10:21
Окупанти залишають людей Луганщини у вакуумі: інтернету нема, втрати є – Гайдай
10:13
НАБУ розшукує Деркача, якого завербували росіяни
09:57
Уряд Словенії вирішив розірвати велику угоду на закупівлю бронетехніки
09:52
Німеччина націоналізує активи "Роснефти"
09:46
Франція прагне скоротити споживання енергії на 10% вже цієї зими
Усі новини...