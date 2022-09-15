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В Германии назвали еще одну причину не поставлять Украине танки

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 21:09

По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, правительственная коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По словам политика, немецкое правительство единодушно в том, что по состоянию на сегодняшний день основные боевые танки Leopard II в Украину поставляться не будут. Он объяснил, что подготовка на этих боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на этом этапе войны.

По словам Клингбайля, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет приниматься только в координации с союзниками.

В то же время после серьезных успехов Украины в возвращении территорий в Харьковской области немецкие политические партии, в том числе и коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием. В частности передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на скорейшем принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков.

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Темы: Германияоружиевойна
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