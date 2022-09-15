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В Германии назвали еще одну причину не поставлять Украине танки

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 21:09

По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, правительственная коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По словам политика, немецкое правительство единодушно в том, что по состоянию на сегодняшний день основные боевые танки Leopard II в Украину поставляться не будут. Он объяснил, что подготовка на этих боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на этом этапе войны.

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По словам Клингбайля, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет приниматься только в координации с союзниками.

В то же время после серьезных успехов Украины в возвращении территорий в Харьковской области немецкие политические партии, в том числе и коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием. В частности передать танки Leopard 2 и БМП Marder.

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А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на скорейшем принятии решения о поставках Украине немецких боевых танков.

Темы: Германияоружиевойна
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