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"Схеми" знайшли російський паспорт у судді Верховного суду

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 вересня 2022, 21:47
Богдан Львов, скриншот

Заступник голови Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов є власником російського паспорту, говориться у розслідуванні "Схем".

Джерело: проєкт "Схеми" ("Радіо Свободи")

Деталі: В розслідування зазначається, що у 2017 році, під час конкурсу на посаду до суду Львов зазначив у своїй анкеті, що не має громадянства іншої країни.

Але за даними "Схем" це не відповідає дійсності - Львов, окрім українського, має громадянство Російської Федерації.

 

Сам Львов при спілкуванні з журналістом "Схем" заперечив, що в нього є російський паспорт, навіть коли перед ним поклали начебто його заяву щодо отримання паспорта РФ у 1999 році. При цьому він визнав, що почерк підписів схожий.

Також у розслідуванні говориться, що суддя має нерухомість, а саме 2-х кімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею володіють навпіл теща судді та його дружина.

Крім того, у розслідуванні стверджується, що дружина Львова також є громадянкою Російської Федерації.

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"Обіймати державну посаду, маючи громадянство іншої країни – не просто заборонено українським законом. Після 2014 року, наявність паспорта громадянина РФ у представника влади України – природно викликає запитання більш серйозного характеру – про те, в інтересах якої з двох країн він працює?" – говориться у розслідуванні.

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Теми: паспортВерховний судРосіяУкраїна
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