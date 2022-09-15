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"Схемы" нашли российский паспорт у судьи Верховного суда

Станислав ПогориловЧетверг, 15 сентября 2022, 21:47
Богдан Львов, скриншот

Заместитель председателя Верховного суда и глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов является владельцем российского паспорта, говорится в расследовании "Схем".

Источник: проект "Схемы" ("Радио Свободы")

Детали: В расследовании отмечается, что в 2017 году, во время конкурса на должность в суде, Львов указал в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.

Но, по данным "Схем", это не соответствует действительности - Львов, кроме украинского, имеет гражданство Российской Федерации.

 

Сам Львов при общении с журналистом "Схем" опроверг, что у него есть российский паспорт, даже когда перед ним положили его заявление о получении паспорта РФ в 1999 году. При этом он признал, что почерк подписей схожий.

Также в расследовании говорится, что судья имеет недвижимость, а именно 2-х комнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве. Ею владеют пополам теща судьи и его супруга.

Кроме того, в расследовании утверждается, что жена Львова также гражданка Российской Федерации.

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"Занимать государственный пост, имея гражданство другой страны – не просто запрещено украинским законом. После 2014 года наличие паспорта гражданина РФ у представителя власти Украины – естественно вызывает вопрос более серьезного характера – о том, в интересах какой из двух стран он работает?" – говорится в расследовании.

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Темы: паспорт Верховный судРосcияУкраина
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