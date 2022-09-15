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На звільненій Харківщині виявили катівні окупантів – МВС

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 22:08
На звільненій Харківщині виявили катівні окупантів – МВС
знаряддя тортур у Балаклії, фото з Telegram Нєбитова

На звільнених територіях Харківщини поліцейські виявили влаштовані окупантами катівні.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в інтерв'ю Радіо НВ, начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова: "На території низки населених пунктів Харківської області нами виявлені за допомогою місцевого населення катівні, в яких тримали в абсолютно нелюдських умовах наших співгромадян, а також іноземців.

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Йшлося про громадян однієї з азійських країн, які, будучи мирними іноземними студентами, намагалися виїхати на підконтрольну українському уряду територію. Вони були зупинені російськими військовими, незаконно затримані, піддавалися тортурам.

Усі ці сліди воєнних злочинів зараз ретельно документуються нами. І за досвідом Бучі ми чудово розуміємо, що найжахливіші злочини можуть бути викриті лише з часом. Ми вже зіштовхнулися з ексгумацією окремих тіл не лише з ознаками насильницької смерті, але й тортур — відрізані вуха і таке інше. Це ще тільки початок".

Деталі: За словами Єніна, наразі катівня знайдена в Балаклії.

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"У нас є оперативна інформація, яка потребує підтвердження, про аналогічну катівню на території Вовчанська. Там катували людей, зокрема електричним струмом і таке інше", - додав він.

Єнін також розповів, що на звільнених територіях затримують російських солдатів, "які все ще блукають лісами та іншою місцевістю Харківщини".

"Голод не тітка — люди змушені шукати їжу, притулок. Місцеві мешканці активно допомагають нам затримувати невдах із російського боку", - сказав він.

Єнін також розповів, що 99% колаборантів, які перейшли на службу до росіян — це колишні співробітники ще старої міліції, яких виганяли за різного роду зловживання, алкоголізм, торгівлю речовими доказами, хабарництво тощо.

Є поодинокі випадки й переходу на бік ворога і співробітників поліції, але кількість цих людей вкрай незначна. На Харківщині йшлося не більше, ніж про 20−30 людей.

Разом з тим, начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в кімнаті тортур у штабі окупантів у Балаклії росіяни "вдягали маски та катували мирних жителів оголеними дротами".

Це зафіксували поліцейські та криміналісти Київщини, які проводять огляд бази російських загарбників на Харківщині.

"Катівню облаштували в одному із відділів поліції, тут же тримали полонених і жили самі. Відверто вражає те, що поряд із кімнатами тортур окупанти розвішували малюнки своїх дітей", - розповів Нєбитов.

Теми: Харківська областьдеокупаціятортури
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