На освобожденной Харьковщине обнаружили пыточные оккупантов – МВД

На освобожденных территориях Харьковщины полицейские обнаружили устроенные оккупантами пыточные.

Источник: заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью Радио НВ, начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram

Прямая речь Енина: "На территории ряда населенных пунктов Харьковской области нами обнаружены с помощью местного населения пыточные, в которых держали в совершенно бесчеловечных условиях наших сограждан, а также иностранцев.

Речь шла о гражданах одной из азиатских стран, которые, являясь мирными иностранными студентами, пытались выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию. Они были остановлены российскими военными, незаконно задержаны, подвергались пыткам.

Все эти следы военных преступлений сейчас тщательно документируются нами. И по опыту Бучи мы прекрасно понимаем, что самые ужасные преступления могут быть разоблачены только со временем. Мы уже столкнулись с эксгумацией отдельных тел не только с признаками насильственной смерти, но и пыток – отрезанные уши и т.д. Это еще только начало".

Детали: По словам Енина, в настоящее время пыточная найдена в Балаклее.

"У нас есть оперативная информация, требующая подтверждения, об аналогичной пыточной на территории Волчанска. Там пытали людей, в частности, электрическим током и так далее", - добавил он.

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Енин также рассказал, что на освобожденных территориях задерживают российских солдат, которые все еще бродят по лесам и другой местности Харьковщины.

"Голод не тетка – люди вынуждены искать пищу, убежище. Местные жители активно помогают нам задерживать неудачников с российской стороны", - сказал он.

Енин также рассказал, что 99% коллаборантов, перешедших на службу к россиянам, — это бывшие сотрудники еще старой милиции, которых выгоняли за разного рода злоупотребления, алкоголизм, торговлю вещественными доказательствами, взяточничество и т.д.

Есть единичные случаи перехода на сторону врага и сотрудников полиции, но количество этих людей крайне незначительно. На Харьковщине речь шла не больше, чем о 20-30 людях.

Вместе с тем, начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в комнате пыток в штабе оккупантов в Балаклее россияне "надевали маски и пытали мирных жителей оголенными проводами".

Это зафиксировали полицейские и криминалисты Киевской области, проводящие осмотр базы российских захватчиков в Харьковской области.

"Пыточную обустроили в одном из отделов полиции, тут же держали пленных и жили сами. Откровенно впечатляет, что рядом с комнатами пыток оккупанты развешивали рисунки своих детей", - рассказал Небитов.