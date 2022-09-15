Президентка Єврокомісії: якщо Україна просить танки – їх потрібно дати

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила проти позиції рідної для себе Німеччини, яка з різних причин відмовляється постачати в Україну бойові танки.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з інтерв’ю фон дер Ляєн виданню Bild.

"Якщо вони (українці) кажуть, що їм потрібні бойові танки, тоді ми повинні поставитись до цього серйозно і надати їх їм", – сказала глава виконавчого органу ЄС, додавши, що Україна точно знає, чого вона потребує "для захисту людей і себе".

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"Я підтримую, щоб європейські держави постачали те, чого Україна справді потребує. Зрештою, українці доводять, що можуть себе захистити, якщо мають правильні військові засоби", – додала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що українці наразі борються замість усієї Європи за "перемогу демократії".

"Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін – програє. В України надзвичайна мотивація. Вони знають, за що б’ються. І друзі по всьому світу роблять усе, аби гарантувати, що Україна отримує належні збройні системи", – сказала чиновниця ЄС.

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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

А співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбайль недавно заявив, що коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

Водночас після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.