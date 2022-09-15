Президент Еврокомиссии: если Украина просит танки – их нужно дать

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступила против позиции родной для себя Германии, которая по разным причинам отказывается поставлять в Украину боевые танки.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из интервью фон дер Ляен изданию Bild.

"Если они (украинцы) говорят, что им нужны боевые танки, тогда мы должны отнестись к этому серьезно и предоставить их им", – сказала глава исполнительного органа ЕС, добавив, что Украина точно знает, в чем она нуждается "для защиты людей и себя".

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"Я поддерживаю, чтобы европейские государства поставляли то, в чем Украина действительно нуждается. В конце концов, украинцы доказывают, что могут себя защитить, если имеют правильные военные средства", - добавила фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что украинцы борются вместо всей Европы за "победу демократии".

"Я твердо убеждена, что Украина победит, а Путин – проиграет. У Украины чрезвычайная мотивация. Они знают, за что дерутся. И друзья по всему миру делают все, чтобы гарантировать, что Украина получает надлежащие вооруженные системы", – сказала чиновница. ЕС.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет приниматься только в координации с союзниками.

А сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль недавно заявил, что коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

В то же время после серьезных успехов Украины в возвращении территорий в Харьковской области немецкие политические партии, в том числе и коалиционные, требуют от правительства усилить поддержку Украины оружием. В частности передать танки Leopard 2 и БМП Marder.