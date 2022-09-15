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В Ізюмі виявили масове поховання на понад 440 тіл – поліція

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 22:44
Масове поховання в Ізюмі, фото: Настоящее время

У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Джерело: начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі Sky News, уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко у коментарі "Настоящему времени", hromadske з посиланням на Котенка

Пряма мова Болвінова: "Можу сказати, що тут розташоване одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, у ньому понад 440 могил".

Деталі: Як повідомив Болвінов, тіла були поховані окремо.

На запитання, чи може він сказати, як загинули поховані тут люди, він відповів: "Ми знаємо, що дехто був убитий [розстріляний], дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнані, тому причини смерті будуть встановлені в ході слідчих дій".

Болвінов зазначив, що всі тіла будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу.

Водночас проєкт Радіо Свобода та Голосу Америки, телеканал "Настоящее время", опублікував фотографії масових поховань у лісі в Ізюмі, отримані від українських журналістів.

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"Деякі поховання з хрестами, на них написи. Десь навіть є вінки. Десь немає нічого, лише могила. Написи: "ЗСУ, 17 осіб, з моргу", "345", "412"", - йдеться у його телеграм-каналі.

Уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко підтвердив "Настоящему времени" справжність знімків.

В ефірі телеканалу він розповів, що окупанти самі публікували відео із цього поховання в Ізюмі, тому українські сили його шукали.

"І десь є реєстр, у якому, я думаю, вони нам підказуватимуть, де вони взяли це тіло для поховання. Ми зараз працюємо над цим, і я думаю, що ми ці списки знайдемо і ми розумітимемо, що це за людина, чому їй було присвоєно номер, а не прізвище. Але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі там також є на деяких. Більшість, я думаю, загинули під обстрілами, ми за датами це вже зрозуміли: люди загинули, коли вони били з артилерії по місту", - сказав Котенко.

Разом з тим, hromadske із посиланням на Котенка повідомляє, що на кладовищі знайшли братську могилу українських військових, де поховано до 25 українських захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових поховань.

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Теми: Харківська областьдеокупаціяполіція
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