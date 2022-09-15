В Изюме обнаружили массовое захоронение на более чем 440 тел – полиция

В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.

Источник: начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии Sky News, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко в комментарии "Настоящему времени", hromadske со ссылкой на Котенко

Прямая речь Болвинова: "Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе, в нем более 440 могил".

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Детали: Как сообщил Болвинов, тела были захоронены по отдельности.

На вопрос, может ли он сказать, как погибли похороненные здесь люди, он ответил: "Мы знаем, что некоторые были убиты [расстреляны], некоторые погибли от артиллерийского огня, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли от авиаударов. Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий".

Болвинов отметил, что что все тела будут эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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В то же время, проект Радио Свобода и Голоса Америки, телеканал "Настоящее Время", опубликовал фотографии массовых захоронений в лесу в Изюме, полученные от украинских журналистов.

"Некоторые захоронения с крестами, на них – надписи. Где-то даже есть венки. Где-то нет ничего, только могила. Надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412"", - говорится в его телеграм-канале.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил "Настоящему времени" подлинность снимков.

В эфире телеканала он рассказал, что оккупанты сами публиковали видео с этого захоронения в Изюме, поэтому украинские силы его искали.

"И где-то есть реестр, в котором, я думаю, они нам будут подсказывать, в каком месте они взяли это тело для захоронения. Мы сейчас работаем над этим, и я думаю, что мы эти списки найдем и мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия. Но есть там и фамилии, а еще там есть венки, и дата гибели там тоже есть на некоторых. Большинство, я думаю, погибли под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они били с артиллерии по городу", - сказал Котенко.

Вместе с тем, hromadske со ссылкой на Котенко сообщает, что на кладбище нашли братскую могилу украинских военных, где похоронены до 25 украинских защитников. Всего за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых захоронений.