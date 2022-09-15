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Папа Римський: Допомагати Україні зброєю – морально прийнятно

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 23:00
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римський Франциск вважає "морально прийнятним" постачання країнами Заходу зброї для України, яка відбиває повномасштабне вторгнення Росії, оскільки це здійснюється з метою самозахисту.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це Франциск заявив під час пресконференції в четвер, повертаючись із релігійного саміту в Казахастані.

"Це – політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється за умов моральності", – так Папа Римський відповів на питання про те, як він оцінює постачання західної зброї в Україну.

"Самооборона – не лише законна, а й є вираженням любові до батьківщини. Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, не любить це. Ті, хто захищають, – люблять", – додав понтифік.

Папа Римський додав, що неморальним рішення про постачання зброї може стати тоді, якщо його "намір – провокувати ще більше війни або продати зброю чи позбутися зброї, яка не є потрібна".

Висловився Франциск і щодо можливих переговорів України й Росії. На його думку, діалог вести важко, але "відкидати його не слід".

"Я б не виключав діалог із будь-якою державою, що перебуває у стані війни, навіть якщо це агресор… Інколи доводиться вести й такий діалог. Доводиться, хай як не хочеться", – сказав він.

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Раніше Папа Римський відзначився неоднозначними заявами й діями щодо війни в Україні. Так, він стверджував, що війну спровокуваликритикував постачання Україні зброї, а також покладав принаймні частину відповідальності за війну на НАТО.

Читайте також: Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну.

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Теми: Папа Римськийзброявійна
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