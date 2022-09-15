Папа Римский: Помогать Украине оружием – морально приемлемо

Папа Римский Франциск считает "морально приемлемым" снабжение странами Запада оружия для Украины, которое отражает полномасштабное вторжение России, поскольку это осуществляется в целях самозащиты.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом Франциск заявил во время пресс-конференции в четверг, возвращаясь с религиозного саммита в Казахастане.

"Это – политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях нравственности", – так Папа Римский ответил на вопрос о том, как он оценивает поставки западного оружия в Украину.

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"Самооборона – не только законная, но и выражение любви к родине. Тот, кто себя не защищает, кто не защищает ничего, не любит это. Те, кто защищают, – любят", – добавил понтифик.

Папа Римский добавил, что безнравственным решение о поставках оружия может стать тогда, если его "намерение – провоцировать еще больше войны или продать оружие или избавиться от оружия, которое не нужно".

Высказался Франциск и о возможных переговорах Украины и России. По его мнению, диалог вести тяжело, но "отвергать его не следует".

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"Я бы не исключал диалог с любым государством, находящимся в состоянии войны, даже если это агрессор… Иногда приходится вести и такой диалог. Приходится, как ни хочется", – сказал он.

Ранее Папа Римский отметился неоднозначными заявлениями и действиями по войне в Украине. Он утверждал, что войну спровоцировали, критиковал поставки Украине оружия, а также возлагал по крайней мере часть ответственности за войну на НАТО.

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