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Київське "Динамо" зазнало другої поразки в Лізі Європи

П'ятниця, 16 вересня 2022, 00:23
фото: ФК Динамо

Київське "Динамо" зазнало другої поразки в груповому раунді Ліги Європи, серія поразок киян у єврокубках сягнула чотирьох матчів.

Джерело: Суспільне

Деталі: У другому турі змагань команда Мірчі Луческу мінімально поступилася кіпрському АЕКу з Ларнаки – 0:1.

Поточну кампанію в Лізі Європи, куди "Динамо" вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів, столична команда розпочала з мінімальної поразки від турецького "Фенербахче" (1:2). За підсумками першого туру кияни посідали останню, четверту сходинку в таблиці групи "В".

До матчу з АЕКом підопічні Луческу підходили після першої перемоги в новому розіграші української Прем'єр-ліги над ФК "Львів". До поєдинку із львів'янами "Динамо" зазнало п'яти поспіль поразок у всіх турнірах, що стало для клубу історичним антирекордом.

Проте вже гра з АЕКом у польському Кракові, де "Динамо" проводить домашні матчі на тлі війни в Україні, з перших хвилин пішла не за планом номінальних господарів. АЕК відкрив рахунок на восьмій хвилині, коли влучний удар у "дев'ятку" зі штрафного вдався нападнику гостей, угорцю Адаму Дюрчо.

А вже на 29-й хвилині "Динамо" відсвяткувало гол у відповідь. Віталій Буяльський з меж штрафного майданчика вразив дальній кут воріт суперника з передачі Владислава Дубінчака. Проте після перегляду епізоду VAR-асистентами судді визначили, що останній перебував у положенні поза грою - 0:1.

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До фінального свистка "Динамо" продовжило тиснути на суперника, якого обійшло за числом ударів по воротах та відсотком володіння м'ячем, проте рахунок на свою користь не змінило.

У підсумку – четверта поспіль поразка киян у єврокубках та остання сходинка в таблиці свого квартету.

Проте "Дніпро-1" здобув дебютну перемогу в єврокубках. Це сталося в матчі другого туру Ліги Конференцій УЄФА проти кіпрського "Аполлона".

Команда Кучера вийшла на друге місце у своїй групі.

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Теми: спортфутбол
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