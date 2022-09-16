Киевское "Динамо" потерпело второе поражение в Лиге Европы

Киевское "Динамо" потерпело второе поражение в групповом раунде Лиги Европы, серия поражений киевлян в еврокубках достигла четырех матчей.

Источник: Общественное

Детали: Во втором туре соревнований команда Мирчи Луческу минимально уступила кипрскому АЭКу из Ларнаки – 0:1.

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Текущую кампанию в Лиге Европы, куда "Динамо" вылетело из квалификации Лиги чемпионов, столичная команда начала с минимального поражения от турецкого "Фенербахче" (1:2). По итогам первого тура киевляне занимали последнюю, четвертую строчку в таблице группы "В".

К матчу с АЭК подопечные Луческу подходили после первой победы в новом розыгрыше украинской Премьер-лиги над ФК "Львов". В поединке с львовянами "Динамо" потерпело пять подряд поражений во всех турнирах, что стало для клуба историческим антирекордом.

Однако уже игра с АЭК в польском Кракове, где "Динамо" проводит домашние матчи на фоне войны в Украине, с первых минут пошла не по плану номинальных хозяев. АЭК открыл счет на восьмой минуте, когда точный удар в "девятку" со штрафного удался нападающему гостей, венгру Адаму Дюрчо.

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А уже на 29-й минуте "Динамо" отпраздновало ответный гол. Виталий Буяльский из пределов штрафной поразил дальний угол ворот соперника по передаче Владислава Дубинчака. Однако после просмотра эпизода VAR-ассистентами судьи определили, что последний находился вне игры - 0:1.

До финального свистка "Динамо" продолжило давить на соперника, которого обошло по числу ударов по воротам и проценту владения мячом, однако счет в свою пользу не изменил.

В итоге четвертое подряд поражение киевлян в еврокубках и последняя ступенька в таблице своего квартета.

Однако "Днепр-1" одержал дебютную победу в еврокубках. Это произошло в матче второго тура Лиги Конференций УЕФА против кипрского "Аполлона".

Команда Кучера вышла на второе место в своей группе.