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Білий дім стурбований "злагодженістю позицій Китаю і Росії"

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 вересня 2022, 01:42
Речниця Білого дому Карін-Жан П’єр , Getty Images

В офіційного Вашингтону викликає занепокоєння злагодженість позицій Росії та Китаю на тлі війни РФ проти України.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми чітко висловили свою стурбованість у зв’язку з глибиною зав’язків та злагодженості Китаю з Росією у той час, як РФ проводить свою агресивну війну в Україні, жорстоку війну, неспровоковану війну, яку розв’язав Кремль".

Деталі: Жан-П’єр підкреслила, що зустріч Путіна і Сі як раз "є прикладом такої злагодженості".

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Теми: КитайРосіявійнаСША
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