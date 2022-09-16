Белый дом обеспокоен "слаженностью позиций Китая и России"

У официального Вашингтона вызывает беспокойство слаженность позиций России и Китая на фоне войны РФ против Украины.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы четко выразили свою обеспокоенность в связи с глубиной завязок и слаженности Китая с Россией в то время, как РФ проводит свою агрессивную войну в Украине, жестокую войну, неспровоцированную войну, которую развязал Кремль".

Детали: Жан-Пьер подчеркнула, что встреча Путина и Си как раз "является примером такой слаженности".