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Белый дом обеспокоен "слаженностью позиций Китая и России"

Ольга ГлущенкоПятница, 16 сентября 2022, 01:42
Представитель Белого дома Карин-Жан Пьер, Getty Images

У официального Вашингтона вызывает беспокойство слаженность позиций России и Китая на фоне войны РФ против Украины.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы четко выразили свою обеспокоенность в связи с глубиной завязок и слаженности Китая с Россией в то время, как РФ проводит свою агрессивную войну в Украине, жестокую войну, неспровоцированную войну, которую развязал Кремль".

Детали: Жан-Пьер подчеркнула, что встреча Путина и Си как раз "является примером такой слаженности".

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Темы: КитайРосcиявойнаСША
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