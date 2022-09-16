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У ДТП з військовим автомобілем – четверо загиблих

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 вересня 2022, 02:34
У ДТП з військовим автомобілем – четверо загиблих
фото ДТП патрульної поліції Львівської області

У Львівській області трапилася дорожня аварія за участі військового автомобіля, в результаті якої загинули четверо осіб.

Джерело: пресслужба НП у Львівській області

Дослівно: "Серед загиблих – одна дитина. Крім того, травмовано ще четверо осіб, у тому числі двоє дітей. Поліцейські разом зі співробітниками ДБР встановлюють обставини події".

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Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 вересня близько 20.00 на автодорозі Київ – Чоп у місті Броди.

Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів  четверо пасажирів автомобіля "Фольксваген", серед яких 7-річний хлопчик, загинули на місці події.

 
фото: НП

Крім того, водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

ВІДЕО ДНЯ

Водій військового автомобіля не постраждав.

Теми: ЛьвівщинаДТП
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