У ДТП з військовим автомобілем – четверо загиблих

У Львівській області трапилася дорожня аварія за участі військового автомобіля, в результаті якої загинули четверо осіб.

Джерело: пресслужба НП у Львівській області

Дослівно: "Серед загиблих – одна дитина. Крім того, травмовано ще четверо осіб, у тому числі двоє дітей. Поліцейські разом зі співробітниками ДБР встановлюють обставини події".

Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 вересня близько 20.00 на автодорозі Київ – Чоп у місті Броди.

Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля "Фольксваген", серед яких 7-річний хлопчик, загинули на місці події.

фото: НП

Крім того, водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

Водій військового автомобіля не постраждав.