В ДТП с военным автомобилем – четверо погибших

Во Львовской области произошла дорожная авария с участием военного автомобиля, в результате которой погибли четыре человека.

Источник: пресс-служба НП во Львовской области

Дословно: "Среди погибших – один ребенок. Кроме того, травмированы еще четыре человека, в том числе двое детей. Полицейские вместе с сотрудниками ДБР устанавливают обстоятельства происшествия".

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 сентября около 20.00 на автодороге Киев – Чоп в городе Броды.

В результате столкновения двух транспортных средств четверо пассажиров автомобиля "Фольксваген", среди которых 7-летний мальчик, погибли на месте происшествия.

фото: НП

Кроме того, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей 4 и 6 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Водитель военного автомобиля не пострадал.