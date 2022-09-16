В ДТП с военным автомобилем – четверо погибших
Во Львовской области произошла дорожная авария с участием военного автомобиля, в результате которой погибли четыре человека.
Источник: пресс-служба НП во Львовской области
Дословно: "Среди погибших – один ребенок. Кроме того, травмированы еще четыре человека, в том числе двое детей. Полицейские вместе с сотрудниками ДБР устанавливают обстоятельства происшествия".
Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 сентября около 20.00 на автодороге Киев – Чоп в городе Броды.
В результате столкновения двух транспортных средств четверо пассажиров автомобиля "Фольксваген", среди которых 7-летний мальчик, погибли на месте происшествия.
Кроме того, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей 4 и 6 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Водитель военного автомобиля не пострадал.