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ЗСУ завдали понад 330 ударів по районах зосередження ворога – командування "Південь"

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 вересня 2022, 03:15
українські військові, фото: ОК Південь

Українські військові 9 разів з неба і понад 330 із землі вдарили по місцях зосередження ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Протягом бойового дня ворог наніс 3 авіаційних удари по позиціях ЗСУ та 4 ракетних – по мирних населених пунктах.

З напрямку Чорного моря Су-30 здійснив пуск двох крилатих ракет Х-31А по портовій інфраструктурі  Очакова. Обійшлося без людських втрат.

По обіді ворог крилатою ракетою "Іскандер" атакував на Криворіжжі один з об’єктів промислової інфраструктури. Люди не постраждали.

А за кілька годин ворог двічі атакував критичну інфраструктуру Криворізького району з метою спровокувати надзвичайну ситуацію.

Ракетними ударами Х-22 та "Кинджал" уражено гідротехнічні споруди. Оперативну ліквідацію наслідків атаки забезпечено злагодженою роботою відповідних структур та служб. Обійшлося без постраждалих.

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З важкої артилерії обстріляно Зеленодольську громаду. У Великій Костромці пошкоджено кілька житлових будинків. Потерпілих серед цивільного населення немає.

З акваторії Чорного моря ворог спрямував по Одещині крилату ракету морського базування "Калібр". Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі.

Українською авіацією завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки, складу боєприпасів в Бериславському районі, по Каховському мосту, по п’ятьох понтонних переправах біля Дар’ївки, Садового, Нової Каховки.

За даними південного командування, ворог втратив 71 військового, 27 одиниць озброєння та техніки, серед яких 5 танків, 14 одиниць іншої авто-бронетехніки, реактивна система залпового вогню "Град", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", самохідна артустановка "Гвоздика", зенітна самохідна установка "Шилка", 2 гаубиці "Мста-Б", 2 120-мм міномети.

Корабельне угруповання ворожого флоту загальною кількістю 13 одиниць  продовжує маневри вздовж кримського узбережжя, укриваючись від шторму та імовірних уражень зброєю Сил оборони. Водночас тримає напоготові 3 надводних та 1 підводний ракетоносій, на бортах яких 28 "Калібрів".

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Теми: Збройні силивійна
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