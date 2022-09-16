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ВСУ нанесли более 330 ударов по районам сосредоточения врага – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоПятница, 16 сентября 2022, 03:15
ВСУ нанесли более 330 ударов по районам сосредоточения врага – командование Юг
украинские военные, фото: ОК Юг

Украинские военные 9 раз с неба и более 330 с земли ударили по местам сосредоточения врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: В течение боевого дня враг нанес 3 авиационных удара по позициям ВСУ и 4 ракетных – по мирным населенным пунктам.

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С направления Черного моря Су-30 совершил пуск двух крылатых ракет Х-31А по портовой инфраструктуре Очакова. Обошлось без человеческих потерь.

После обеда враг крылатой ракетой "Искандер" атаковал на Криворожье один из объектов промышленной инфраструктуры. Люди не пострадали.

А через несколько часов враг дважды атаковал критическую инфраструктуру Криворожского района с целью спровоцировать чрезвычайную ситуацию.

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Ракетными ударами Х-22 и "Кинжал" поражены гидротехнические сооружения. Оперативная ликвидация последствий атаки обеспечена слаженной работой соответствующих структур и служб. Обошлось без пострадавших.

Из тяжелой артиллерии обстреляна Зеленодольская община. В Великой Костромке повреждены несколько жилых домов. Потерпевших среди гражданского населения нет.

С акватории Черного моря враг направил по Одесщине крылатую ракету морского базирования "Калибр". Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе.

Украинская авиация нанесла 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, составу боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, по пяти понтонным переправам возле Дарьевки, Садового, Новой Каховки.

По данным южного командования, враг потерял 71 военного, 27 единиц вооружения и техники, среди которых 5 танков, 14 единиц другой автобронетехники, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", самоходная арт. Гвоздика", зенитная самоходная установка "Шилка", 2 гаубицы "Мста-Б", 2 120-мм миномета.

Корабельная группировка вражеского флота общим количеством 13 единиц продолжает маневры вдоль крымского побережья, укрываясь от шторма и возможных поражений оружием Сил обороны. В то же время держит наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель, на бортах которых 28 "Калибров".

Темы: Вооруженные силывойна
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