Ворог вдарив по п’яти громадах Сумщини
Минулої доби росіяни обстріляли 5 громад Сумської області з різного озброєння.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: По Великописарівській громаді після 11 ранку росіяни били з мінометів 120 мм − 5 мін та зі ствольної артилерії – 10 снарядів.
По Білопільській громаді після 14 години відбувся обстріл з міномету та САУ − 8 прильотів.
По Краснопільській громаді після обіду було два обстріли, усього 29 мін.
Шалигинська громада: близько 16 був мінометний обстріл громади − 12 прильотів.
По Середино-Будській громаді о 16.30 був мінометний обстріл − 11 прильотів (ймовірно, з міномету 120 мм).
Близько 21 години – ще 16 прильотів.
За попередньою інформацією, пошкоджено електричну підстанцію, світло в місті Середина-Буда відсутнє.