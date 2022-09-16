Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог вдарив по п’яти громадах Сумщини

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 вересня 2022, 05:10
наслідки обстрілів, ілюстративне фото: telegram Живицького

Минулої доби росіяни обстріляли 5 громад Сумської області з різного озброєння.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: По Великописарівській громаді після 11 ранку росіяни били з мінометів 120 мм − 5 мін та зі ствольної артилерії – 10 снарядів.

По Білопільській громаді після 14 години відбувся обстріл з міномету та САУ − 8 прильотів.

По Краснопільській громаді після обіду було два обстріли, усього 29 мін.

Шалигинська громада: близько 16 був мінометний обстріл громади − 12 прильотів.

По Середино-Будській громаді о 16.30 був  мінометний обстріл − 11 прильотів (ймовірно, з міномету 120 мм).

ВІДЕО ДНЯ

Близько 21 години – ще 16 прильотів.

За попередньою інформацією, пошкоджено електричну підстанцію, світло в місті Середина-Буда відсутнє.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Сумська областьобстрілвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоПутін шкодує, що Україна хоче перемогти на полі бою

Заступника гауляйтера Бердянська вбито разом з дружиною, яка відповідала за "референдум"

відеоУ морі знайшли дірявий пліт з речами моряків із затонулого крейсера "Москва"

фото, відео (оновлено)У Луганську вибухом ліквідовано "генпрокурора" і його "заступницю" – росЗМІ

оновленоВ окупованому Херсоні пролунали вибухи: росЗМІ повідомляють про удар по "адміністрації"

фотоЛідер Китаю пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на спільному саміті – ЗМІ

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Сумська область
Росіяни обстріляли Сумщину – 43 прильоти
Ворог обстріляв громади Сумщини з артилерії, мінометів і САУ
Росіяни відкривали вогонь по двох громадах Сумщини
Останні новини
18:44
Українці старше 18 років зможуть придбати військові облігації через "Дію" – Шмигаль
18:38
Українці старше 18 років зможуть придбати військові облігації через "Дію" – Шмигаль
18:30
В Ізюмі знайшли поховання військових зі зв’язаними руками – омбудсмен
18:23
фотоВ Ізюмі знайшли 10 листів окупантів, які хотіли звільнитися – ЗМІ
17:53
Міністр оборони Німеччини: військові резерви РФ можуть бути меншими, ніж вважалося
17:52
Кабмін урегулював питання передачі конфіскованого майна для потреб ЗСУ
17:50
У конкурсі від Української кіноакадемії та Netflix переможцями стали проєкти членів журі
17:40
Фунт стерлінгів впав щодо долара до найнижчого рівня з 1985 року
17:20
"Розпові вчительке": росіяни запустили фейк про доноси на батьків у школах – українці відреагували
17:17
Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду: 2 вбитих у селі Велика Костромка
Усі новини...