Ворог вдарив по п’яти громадах Сумщини

Минулої доби росіяни обстріляли 5 громад Сумської області з різного озброєння.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: По Великописарівській громаді після 11 ранку росіяни били з мінометів 120 мм − 5 мін та зі ствольної артилерії – 10 снарядів.

По Білопільській громаді після 14 години відбувся обстріл з міномету та САУ − 8 прильотів.

По Краснопільській громаді після обіду було два обстріли, усього 29 мін.

Шалигинська громада: близько 16 був мінометний обстріл громади − 12 прильотів.

По Середино-Будській громаді о 16.30 був мінометний обстріл − 11 прильотів (ймовірно, з міномету 120 мм).

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Близько 21 години – ще 16 прильотів.

За попередньою інформацією, пошкоджено електричну підстанцію, світло в місті Середина-Буда відсутнє.