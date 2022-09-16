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Враг ударил по пяти общинам Сумщины

Ольга ГлущенкоПятница, 16 сентября 2022, 05:10
оследствия обстрелов, иллюстративное фото: telegram Живицкого

За прошедшие сутки россияне обстреляли 5 общин Сумской области по разному вооружению.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: По Великописаревской общине после 11 утра россияне били из минометов 120 мм – 5 мин и из ствольной артиллерии – 10 снарядов.

По Белопольской общине после 14 часов произошел обстрел из миномета и САУ – 8 прилетов.

По Краснопольской общине после обеда было два обстрела, всего 29 мин.

Шалыгинская община: около 16 был минометный обстрел общины – 12 прилетов.

По Середино-Будской общине в 16.30 был минометный обстрел – 11 прилетов (вероятно, из миномета 120 мм).

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Около 21 часа – еще 16 прилетов.

По предварительной информации, повреждена электрическая подстанция, свет в городе Середина-Буда отсутствует.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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