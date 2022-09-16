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Загарбники вдарили по двох районах Харкова

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 вересня 2022, 04:20
Загарбники вдарили по двох районах Харкова
Харків, ілюстративне фото: Діана Руда

Росіяни вночі 16 вересня обстріляли Слобідський і Київський райони міста Харкова.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Приліт" у Слобідському районі. Поруч із житловим будинком. За попередньою інформацією, горить авто біля будинку, постраждали комунікації".

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Деталі: Терехов зазначив, що наразі невідомо про постраждалих.

Оновлено: Як повідомив Синєгубов, ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3.30 год.

Одне із влучань – у землю біля двоповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль. Легкі осколкові поранення отримали 2 дорослих та 2 дітей 5 і 17 років. Госпіталізації не потребували.

ВІДЕО ДНЯ

У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Теми: Харківобстрілвійна
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