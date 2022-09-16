Захватчики ударили по двум районам Харькова

Россияне ночью 16 сентября обстреляли Слободской район города Харькова.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Прилет" в Слободском районе. Рядом с жилым домом. По предварительной информации горит авто у дома, пострадали коммуникации".

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Детали: Терехов отметил, что пока неизвестно о пострадавших.

Обновлено: Как сообщил Синегубов, ракетные попадания зафиксировали в Слободском и Киевском районах около 3.30 ч.

Одно из попаданий – в землю возле двухэтажного жилого дома, есть повреждения коммуникаций, горел автомобиль. Легкие осколочные ранения получили 2 взрослых и 2 детей 5 и 17 лет. В госпитализации не нуждались.

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В Киевском районе россияне ракетой попали в одноэтажное здание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.