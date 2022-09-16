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Росія готує на окупованих територіях воєнний злочин "під чужим прапором" – військові

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 вересня 2022, 05:53
Росія готує на окупованих територіях воєнний злочин під чужим прапором – військові
ілюстративне фото Getty Images

Оперативне командування "Південь" повідомило, що загарбники готують на окупованих територіях воєнний злочин "під чужим прапором".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "З метою недопущення здійснення так званого воєнного злочину "під чужим прапором", мешканцям тимчасово окупованих територій треба врахувати, що необхідно  утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня".

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Теми: окупаціяРосіявійна
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