Росія готує на окупованих територіях воєнний злочин "під чужим прапором" – військові

Оперативне командування "Південь" повідомило, що загарбники готують на окупованих територіях воєнний злочин "під чужим прапором".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "З метою недопущення здійснення так званого воєнного злочину "під чужим прапором", мешканцям тимчасово окупованих територій треба врахувати, що необхідно утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня".