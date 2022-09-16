Россия готовит на оккупированных территориях военное преступление "под чужим флагом" – военные

Оперативное командование "Юг" сообщило, что захватчики готовят на оккупированных территориях военное преступление "под чужим флагом".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "С целью недопущения совершения так называемого военного преступления "под чужим флагом", жителям временно оккупированных территорий следует учесть, что необходимо воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября".