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Россия готовит на оккупированных территориях военное преступление "под чужим флагом" – военные

Ольга ГлущенкоПятница, 16 сентября 2022, 05:53
Россия готовит на оккупированных территориях военное преступление под чужим флагом – военные
иллюстративное фото Getty Images

Оперативное командование "Юг" сообщило, что захватчики готовят на оккупированных территориях военное преступление "под чужим флагом".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "С целью недопущения совершения так называемого военного преступления "под чужим флагом", жителям временно оккупированных территорий следует учесть, что необходимо воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября".

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Темы: оккупацияРосcиявойна
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