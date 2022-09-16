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ISW: поразка на Харківщині спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 вересня 2022, 06:44
ISW: поразка на Харківщині спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку
Військові рф стоять з паспортами в черзі. фото ілюстративне: getty images

Після вдалого контрнаступу ЗСУ і поразки російських військ у Харківській області влада Росії посилює приховану мобілізацію і вербовку для війни в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Українські війська продовжують контрнаступальні дії на сході України, посилюючи тиск на російські позиції та лінії матеріально-технічного забезпечення на сході Харківської, півночі Луганської та сході Донецької областей.

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У зв’язку з цим аналітики припускають, що російським військам на сході України, ймовірно, буде важко утримувати свої лінії оборони, якщо українські сили продовжуватимуть просуватися далі на схід.

 
Карта ISW

Кремль реагує на поразку у Харківській області посиленням прихованої мобілізації, а не висуванням умов для загальної.

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав усі суб'єкти федерації розпочати "самомобілізацію" і не чекати, коли Кремль оголосить воєнний стан.

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Кадиров заявив, що кожен суб'єкт РФ повинен довести свою готовність допомогти Росії, залучивши не менше 1000 військовослужбовців. Деякі губернатори підтримали такий заклик. А призначений Росією глава окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив про формування на півострові двох добровольчих батальйонів на підтримку закликів Кадирова.

Крім того, як зазначає ISW, поразка у Харківській області спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку.

Влада РФ, ймовірно, відмовилася від своїх зусиль захищати окремі суб’єкти федерації від вербування, що може посилити соціальну напругу.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії на сході України.
  • Влада РФ реагує на поразку навколо Харківської області посиленням прихованої мобілізації та вербовки, а не висуванням умов для загальної мобілізації.
  • Кремль, швидше за все, вивів значну частину сил, які спочатку були на російських базах у колишніх радянських державах, після того як у лютому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що, ймовірно, послабило російський вплив у цих державах.
  • Російські та українські джерела повідомляли про наземні атаки українських військ на північний захід від міста Харків, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець і на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей.
  • Призначені Росією окупаційні чиновники та блогери стверджували, що українські війська висадили десант на Кінбурнській косі.
  • Російські війська провели обмежені наземні штурми та зміцнюють позиції на східному напрямку.
  • Так звана Донецька Народна Республіка ("ДНР"), ймовірно, намагається зупинити своїх адміністраторів від втечі перед українським контрнаступом, демонструючи бюрократичну крихкість "ДНР".

Теми: війнаРосіяХарківська область
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