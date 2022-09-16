Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: поражение на Харьковщине побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку

Ольга ГлущенкоПятница, 16 сентября 2022, 06:44
ISW: поражение на Харьковщине побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку
Военные России стоят с паспортами в очереди. фото иллюстративное: getty images

После удачного контрнаступления ВСУ и поражения российских войск в Харьковской области власти России усиливают скрытую мобилизацию и вербовку для войны в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на востоке Украины, усиливая давление на российские позиции и линии материально-технического обеспечения на востоке Харьковской, севере Луганской и востоке Донецкой областей.

Реклама:

В этой связи аналитики предполагают, что российским войскам на востоке Украины, вероятно, будет сложно удерживать свои линии обороны, если украинские силы будут продолжать продвигаться дальше на восток.

 
Карта ISW

Кремль реагирует на поражение в Харьковской области усилением скрытой мобилизации, а не выдвижением условий для всеобщей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал все субъекты федерации начать "самомобилизацию" и не ждать, когда Кремль объявит военное положение.

ВИДЕО ДНЯ

Кадыров заявил, что каждый субъект РФ должен доказать свою готовность помочь России, привлекая не менее 1000 военнослужащих. Некоторые губернаторы поддержали подобный призыв. А назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове двух добровольческих батальонов в поддержку призывов Кадырова.

Кроме того, как отмечает ISW, поражение в Харьковской области побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку.

Власти РФ, вероятно, отказались от своих усилий защищать отдельные субъекты федерации от вербовки, что может усилить социальное напряжение.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на востоке Украины.
  • Власти РФ реагируют на поражение вокруг Харьковской области усилением скрытой мобилизации и вербовки, а не выдвижением условий для общей мобилизации.
  • Кремль, скорее всего, вывел значительную часть сил, первоначально находившихся на российских базах в бывших советских государствах, после того как в феврале началось полномасштабное вторжение России в Украину, что, вероятно, ослабило российское влияние в этих государствах.
  • Российские и украинские источники сообщали о наземных атаках украинских войск к северо-западу от города Харьков, вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец и к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей.
  • Назначенные Россией оккупационные чиновники и блоггеры утверждали, что украинские войска взорвали десант на Кинбурнской косе.
  • Российские войска провели ограниченные наземные штурмы и укрепляют позиции на восточном направлении.
  • Так называемая Донецкая Народная Республика ("ДНР"), вероятно, пытается остановить своих администраторов от побега перед украинским контрнаступлением, демонстрируя бюрократическую хрупкость "ДНР".

Темы: войнаРосcияХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
война
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: