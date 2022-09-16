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ISW: поражение на Харьковщине побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку

Ольга ГлущенкоПятница, 16 сентября 2022, 06:44
Военные России стоят с паспортами в очереди. фото иллюстративное: getty images

После удачного контрнаступления ВСУ и поражения российских войск в Харьковской области власти России усиливают скрытую мобилизацию и вербовку для войны в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на востоке Украины, усиливая давление на российские позиции и линии материально-технического обеспечения на востоке Харьковской, севере Луганской и востоке Донецкой областей.

В этой связи аналитики предполагают, что российским войскам на востоке Украины, вероятно, будет сложно удерживать свои линии обороны, если украинские силы будут продолжать продвигаться дальше на восток.

 
Карта ISW

Кремль реагирует на поражение в Харьковской области усилением скрытой мобилизации, а не выдвижением условий для всеобщей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал все субъекты федерации начать "самомобилизацию" и не ждать, когда Кремль объявит военное положение.

Кадыров заявил, что каждый субъект РФ должен доказать свою готовность помочь России, привлекая не менее 1000 военнослужащих. Некоторые губернаторы поддержали подобный призыв. А назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове двух добровольческих батальонов в поддержку призывов Кадырова.

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Кроме того, как отмечает ISW, поражение в Харьковской области побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку.

Власти РФ, вероятно, отказались от своих усилий защищать отдельные субъекты федерации от вербовки, что может усилить социальное напряжение.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на востоке Украины.
  • Власти РФ реагируют на поражение вокруг Харьковской области усилением скрытой мобилизации и вербовки, а не выдвижением условий для общей мобилизации.
  • Кремль, скорее всего, вывел значительную часть сил, первоначально находившихся на российских базах в бывших советских государствах, после того как в феврале началось полномасштабное вторжение России в Украину, что, вероятно, ослабило российское влияние в этих государствах.
  • Российские и украинские источники сообщали о наземных атаках украинских войск к северо-западу от города Харьков, вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец и к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей.
  • Назначенные Россией оккупационные чиновники и блоггеры утверждали, что украинские войска взорвали десант на Кинбурнской косе.
  • Российские войска провели ограниченные наземные штурмы и укрепляют позиции на восточном направлении.
  • Так называемая Донецкая Народная Республика ("ДНР"), вероятно, пытается остановить своих администраторов от побега перед украинским контрнаступлением, демонстрируя бюрократическую хрупкость "ДНР".

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Темы: войнаРосcияХарьковская область
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