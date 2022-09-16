ISW: поражение на Харьковщине побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку

Военные России стоят с паспортами в очереди. фото иллюстративное: getty images

После удачного контрнаступления ВСУ и поражения российских войск в Харьковской области власти России усиливают скрытую мобилизацию и вербовку для войны в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на востоке Украины, усиливая давление на российские позиции и линии материально-технического обеспечения на востоке Харьковской, севере Луганской и востоке Донецкой областей.

В этой связи аналитики предполагают, что российским войскам на востоке Украины, вероятно, будет сложно удерживать свои линии обороны, если украинские силы будут продолжать продвигаться дальше на восток.

Карта ISW

Кремль реагирует на поражение в Харьковской области усилением скрытой мобилизации, а не выдвижением условий для всеобщей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал все субъекты федерации начать "самомобилизацию" и не ждать, когда Кремль объявит военное положение.

Кадыров заявил, что каждый субъект РФ должен доказать свою готовность помочь России, привлекая не менее 1000 военнослужащих. Некоторые губернаторы поддержали подобный призыв. А назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове двух добровольческих батальонов в поддержку призывов Кадырова.

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Кроме того, как отмечает ISW, поражение в Харьковской области побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку.

Власти РФ, вероятно, отказались от своих усилий защищать отдельные субъекты федерации от вербовки, что может усилить социальное напряжение.

Ключевые выводы экспертов ISW: