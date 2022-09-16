ЗСУ уразили 13 опорних пунктів ворога – зведення
За даними Генштабу, підтверджено ураження Силами оборони 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Від авіаційних і ракетних ударів та задіяння ворогом РСЗВ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема Костянтинівки, Дружківки, Куп’янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар’їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового.
Ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України".
Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.
На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів:
- на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Лугівка Сумської області;
- на Харківському напрямку, зокрема з території Російської Федерації – в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої;
- на Слов’янському напрямку – Дворічна та Гороховатка;
- на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне;
- на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе;
- на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення;
- на Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БпЛА та здійснили 34 літаковильоти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської і Запорізької областей.
Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.
Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються.
Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.
Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.