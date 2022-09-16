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ЗСУ уразили 13 опорних пунктів ворога – зведення

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 вересня 2022, 07:11
фото: Генштаб

За даними Генштабу, підтверджено ураження Силами оборони 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Від авіаційних і ракетних ударів та задіяння ворогом РСЗВ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема Костянтинівки, Дружківки, Куп’янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар’їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового.

Ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів:

  • на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Лугівка Сумської області;
  • на Харківському напрямку, зокрема з території Російської Федерації – в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої;
  • на Слов’янському напрямку – Дворічна та Гороховатка;
  • на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення;
  • на Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БпЛА та здійснили 34 літаковильоти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської і Запорізької областей.

Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.

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Теми: Збройні силивійна
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