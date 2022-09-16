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ЗСУ уразили 13 опорних пунктів ворога – зведення

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 вересня 2022, 07:11
ЗСУ уразили 13 опорних пунктів ворога – зведення
фото: Генштаб

За даними Генштабу, підтверджено ураження Силами оборони 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Від авіаційних і ракетних ударів та задіяння ворогом РСЗВ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема Костянтинівки, Дружківки, Куп’янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар’їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового.

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Ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів:

ВІДЕО ДНЯ
  • на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Лугівка Сумської області;
  • на Харківському напрямку, зокрема з території Російської Федерації – в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої;
  • на Слов’янському напрямку – Дворічна та Гороховатка;
  • на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення;
  • на Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БпЛА та здійснили 34 літаковильоти оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської і Запорізької областей.

Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.

Теми: Збройні силивійна
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