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ВСУ поразили 13 опорных пунктов врага – сводка

Ольга ГлущенкоПятница, 16 сентября 2022, 07:11
ВСУ поразили 13 опорных пунктов врага – сводка
фото: Генштаб

По данным Генштаба, подтверждено поражение силами обороны 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "От авиационных и ракетных ударов и задействования врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянская, Северская, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Великого Артакового.

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Враг нанес 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии разных типов:

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  • на Северском направлении – в районе населенного пункта Луговка Сумской области;
  • на Харьковском направлении, в частности с территории Российской Федерации – в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелочной;
  • на Славянском направлении – Двухлетняя и Гороховатка;
  • на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;
  • на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;
  • на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения;
  • на Южнобужском направлении фиксировалось огневое влияние вражеской артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БпЛА и осуществили 34 самолетов вылета оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей.

Силы обороны Украины успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны. Утраты неприятеля уточняются.

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии оказали огневое влияние по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы противника.

Темы: Вооруженные силывойна
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