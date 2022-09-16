Після ударів ЗСУ трупи росіян вивозили переповненими вантажівками – штаб
П'ятниця, 16 вересня 2022, 07:38
Після високоточних ударів Сил оборони трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ.
У результаті ефективних високоточних ударів у районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках".
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