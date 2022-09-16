После ударов ВСУ трупы з россиян вывозили переполненными грузовиками – штаб

После высокоточных ударов Сил обороны трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск.

В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках".