После ударов ВСУ трупы з россиян вывозили переполненными грузовиками – штаб
Пятница, 16 сентября 2022, 07:38
После высокоточных ударов Сил обороны трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск.
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В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках".