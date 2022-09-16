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После ударов ВСУ трупы з россиян вывозили переполненными грузовиками – штаб

Ольга ГлущенкоПятница, 16 сентября 2022, 07:38
фото: Генштаб

После высокоточных ударов Сил обороны трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск.

В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках".

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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