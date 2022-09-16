Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $600 млн

До нового пакету допомоги США Україні на суму до $600 млн увійдуть додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS та 36 тисяч боєприпасів для 105-міліметрових гарматних артилерійських знарядь.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону, пише "Європейська правда".

Пакет допомоги також передбачає 1000 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів та чотири протиартилерійські радари.

Крім того, Україна отримає чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки, протибезпілотні повітряні системи, обладнання для розмінування, протипіхотні міни Claymore, підривні заряди, стрілецьку зброю та боєприпаси, прилади нічного бачення, зимову форму.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні близько 15,8 млрд доларів допомоги в галузі безпеки з моменту початку роботи адміністрації Байдена, з них понад 15,1 млрд доларів з початку вторгнення Росії 24 лютого.

Минулого тижня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню вартістю $675 мільйонів.

До нього увійшли додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.