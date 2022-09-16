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Пентагон вскрыл детали нового пакета военной помощи Украине на $600 млн

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 07:53
фото: twitter ЕП

В новый пакет помощи США Украине на сумму до $600 млн войдут дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и 36 тысяч боеприпасов для 105-миллиметрых артиллерийских орудий.

Об этом говорится в сообщении Пентагона, пишет "Европейская правда".

Пакет помощи также предусматривает 1000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре противоартиллерийских радара.

Кроме того, Украина получит четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные заряды, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения, зимнюю форму.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента начала работы администрации Байдена, из них более 15,1 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.

На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению стоимостью $675 миллионов.

В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

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Темы: СШАоружиеУкраинавойна
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