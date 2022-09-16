У Раді Європи заявили про необхідність притягнути РФ до відповідальності за військову агресію

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення щодо забезпечення відповідальності Російської Федерації за агресію проти України.

Про це йдеться у заяві РЄ, пише "Європейська правда".

"Комітет наголосив на нагальній необхідності забезпечити комплексну систему відповідальності за серйозні порушення міжнародного права, що виникли внаслідок російської агресії проти України, щоб уникнути безкарності та запобігти подальшим порушенням", - йдеться у рішенні.

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Також підтверджується необхідність рішучої та однозначної міжнародно-правової відповіді на агресію проти України, яка б не допускала безкарності за серйозні порушення міжнародного права, наголошуючи на тому, що юридична відповідальність винних у таких порушеннях є надзвичайно важливою.

Комітет із зацікавленістю відзначив пропозиції України щодо створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України та комплексного міжнародного механізму компенсації, включаючи, як перший крок, міжнародний реєстр збитків.

Країни-члени Ради Європи привітали триваючі зусилля у співпраці з Україною щодо забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та забезпечення повного відшкодування шкоди чи збитків, спричинених порушеннями Росією міжнародного права в Україні.

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Нагадаємо, 16 березня Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації.

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