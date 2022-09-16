В Совете Европы заявили о необходимости привлечь РФ к ответственности за военную агрессию
Комитет министров Совета Европы принял решение об обеспечении ответственности Российской Федерации за агрессию против Украины.
Об этом говорится в заявлении СЕ, пишет "Европейская правда".
"Комитет подчеркнул необходимость обеспечить комплексную систему ответственности за серьезные нарушения международного права, возникшие в результате российской агрессии против Украины, чтобы избежать безнаказанности и предотвратить дальнейшие нарушения", - говорится в решении.
Также подтверждается необходимость решительного и однозначного международно-правового ответа на агрессию против Украины, который бы не допускал безнаказанности за серьезные нарушения международного права, подчеркивая, что юридическая ответственность виновных в таких нарушениях чрезвычайно важна.
Комитет с интересом отметил предложения Украины по созданию специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины и комплексного международного механизма компенсации, включая, как первый шаг, международный реестр убытков.
Страны-члены Совета Европы приветствовали продолжающиеся усилия в сотрудничестве с Украиной по обеспечению ответственности за преступление агрессии против Украины и обеспечению полного возмещения ущерба или ущерба, вызванного нарушениями Россией международного права в Украине.
Напомним, 16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.
Подробнее об этом читайте в статье РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ