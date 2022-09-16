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В Совете Европы заявили о необходимости привлечь РФ к ответственности за военную агрессию

Пятница, 16 сентября 2022, 09:18

Комитет министров Совета Европы принял решение об обеспечении ответственности Российской Федерации за агрессию против Украины.

Об этом говорится в заявлении СЕ, пишет "Европейская правда".

"Комитет подчеркнул необходимость обеспечить комплексную систему ответственности за серьезные нарушения международного права, возникшие в результате российской агрессии против Украины, чтобы избежать безнаказанности и предотвратить дальнейшие нарушения", - говорится в решении.

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Также подтверждается необходимость решительного и однозначного международно-правового ответа на агрессию против Украины, который бы не допускал безнаказанности за серьезные нарушения международного права, подчеркивая, что юридическая ответственность виновных в таких нарушениях чрезвычайно важна.

Комитет с интересом отметил предложения Украины по созданию специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины и комплексного международного механизма компенсации, включая, как первый шаг, международный реестр убытков.

Страны-члены Совета Европы приветствовали продолжающиеся усилия в сотрудничестве с Украиной по обеспечению ответственности за преступление агрессии против Украины и обеспечению полного возмещения ущерба или ущерба, вызванного нарушениями Россией международного права в Украине.

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Напомним, 16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

Подробнее об этом читайте в статье РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ

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