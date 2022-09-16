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З початку доби росіяни обстріляли Донеччину: є жертви та руйнування

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 вересня 2022, 09:45
З початку доби росіяни обстріляли Донеччину: є жертви та руйнування

Внаслідок обстрілів Донеччини 15 вересня щонайменше 5 людей загинули та 6 постраждали, 16 вересня окупанти вбили на Донеччині ще 1 людину і 5 поранили.

Джерело: глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "За 15 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Селидовому, Красногорівці, Мар'їнці, Соледарі та Бахмуті. Ще 6 людей отримали поранення.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

Деталі: За словами Кириленка, вночі 16 вересня росіяни обстрілювали населені пункти на лінії фронту у Покровському та Бахмутському районах.

Серед ночі завдали удару зі Смерчів та ЗРК С-300 по Селидовому – відомо про 1 загиблого та 5 поранених.

ВІДЕО ДНЯ
 

Ракетами пошкоджено 32 п’ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок.

В Авдіївці – знову масований артобстріл центру міста під ранок. За попередньою інформацією, без жертв.

У Бахмутському районі вночі обійшлося без жертв, але є руйнування. 

Кириленко закликав цивільних громадян евакуюватися.

Водночас, у Слов'янську відновлює роботу "Нова пошта". Поки що відкривається одне відділення - №2 на вулиці Ярослава Мудрого, 12. Воно працюватиме з 16 вересня. Тут можна отримувати та відправляти посилки вагою до 30 кг. Графік роботи - щоденно, з 9:00 до 17:00.

 

Теми: Донецька областьобстрілокупаціявійна
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