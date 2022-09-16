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С начала суток россияне обстреляли Донецкую область: есть жертвы и разрушения

Алена МазуренкоПятница, 16 сентября 2022, 09:45

В результате обстрелов Донетчины 15 сентября по меньшей мере 5 человек погибли и 6 пострадали, с начала суток 16 сентября оккупанты убили на Донетчине еще 1 человека и 5 ранили.

Источник: Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 15 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: в Селидово, Красногоровке, Марьинке, Соледаре и Бахмуте. Еще 6 человек получили ранения.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

Детали: По словам Кириленко, ночью 16 сентября россияне обстреливали населенные пункты на линии фронта в Покровском и Бахмутском районах.

Среди ночи нанесли удар со Смерчей и ЗРК С-300 по Селидову – известно о 1 погибшем и 5 раненых.

 

Ракетами повреждены 32 пятиэтажки, школа, гимназия и детсад.

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В Авдеевке – снова массированный артобстрел центра города под утро. По предварительной информации, без жертв.

В Бахмутском районе ночью обошлось без жертв, но есть разрушения.

Кириленко призвал гражданских эвакуироваться.

В то же время, в Славянске возобновляет работу "Новая почта". Пока открывается одно отделение №2 на улице Ярослава Мудрого, 12. Оно будет работать с 16 сентября. Здесь можно получать и отправлять посылки весом до 30 кг. График работы – ежедневно, с 9:00 до 17:00.

 

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Темы: Донецкая областьобстрелоккупациявойна
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