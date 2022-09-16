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Німеччина націоналізує активи "Роснефти"

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 09:52
Німеччина націоналізує активи Роснефти
Getty Images

Уряд Німеччини передає під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing.

Про це повідомило міністерство економіки Німеччини у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням, Федеральне мережеве агентство отримає контроль над Rosneft Deutschland, а також над відповідними частками в трьох нафтопереробних заводах PCK у Шведті, MiRo у Карлсруе та Bayernoil у Фобурзі.

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Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

Нафтопереробний завод у Шведті, контрольний пакет якого належав  Rosneft Deutschland, є четвертим за величиною в Німеччині і поставляє 90% палива для столиці з моменту будівництва заводу в 1960-х роках. Нафто до нього надходить з Росії трубопроводом "Дружба".

"Завдяки передачі управління загрозу безпеці енергопостачання усунуто, і закладено важливий фундамент для збереження та майбутнього об'єкту в Шведті", - йдеться у заяві міністерства економіки.

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Цей крок супроводжується комплексним пакетом, покликаним забезпечити можливість постачання нафти до Шведта альтернативними маршрутами, йдеться в повідомленні міністерства. Канцлер Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Габек та прем'єр-міністр землі Бранденбург розкриють деталі пакету о 13:30.

Дії уряду з передачі Rosneft Deutschland до рук Федерального мережевого агентства пішли за аналогічним кроком Берліна щодо SEFE, раніше відомої як Gazprom Germania, яка перейшла під опіку держави після того, як "Газпром" відмовився від неї у квітні.

Як відомо, ЄС погодив ембарго на російську нафту. Детальніше про його наслідки для РФ читайте у статті на сайті "ЄП".

Теми: НімеччинаРосіянафта
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