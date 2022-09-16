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Германия национализирует активы "Роснефти"

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 09:52
Германия национализирует активы Роснефти
Getty Images

Правительство Германии передает под управление федерального регулятора немецкие дочери "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining&Marketing.

Об этом сообщило министерство экономики Германии в пятницу, пишет "Европейская правда".

Согласно решению, Федеральное сетевое агентство получит контроль над Rosneft Deutschland, а также над соответствующими долями в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK в Шведте, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге.

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Rosneft Deutschland обеспечивает около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте, контрольный пакет которого принадлежал Rosneft Deutschland, является четвертым по величине в Германии и поставляет 90% топлива для столицы с момента строительства завода в 1960-х годах. Нефть в него поступает из России по трубопроводу "Дружба".

"Благодаря передаче управления угроза безопасности энергоснабжения устранена, и заложен важный фундамент для сохранения и будущего объекта в Шведте", - говорится в заявлении министерства экономики.

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Этот шаг сопровождается комплексным пакетом, призванным обеспечить возможность поставки нефти в Шведт альтернативными маршрутами, говорится в сообщении министерства. Канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и премьер-министр земли Бранденбург раскроют детали пакета в 13:30.

Действия правительства по передаче Rosneft Deutschland в руки Федерального сетевого агентства последовали аналогичному шагу Берлина относительно SEFE, ранее известной как Gazprom Germania, перешедшей под опеку государства после того, как "Газпром" отказался от нее в апреле.

Как известно, ЕС согласовал эмбарго на российскую нефть. Детальнее о его последствиях для РФ читайте в статье на сайте "ЕП".

Темы: ГерманияРосcиянефть
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