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Європарламент вимагає від РФ припинити примусові депортації українців

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 10:23

Європейський парламент вимагає від Росії негайно припинити всі примусові переміщення українських громадян до РФ та на окуповані нею території.

Про це йдеться в ухваленій 15 вересня резолюції, повідомляє "Європейська правда"

Парламент рішуче засудив повідомлення про звірства, здійснені Збройними силами Росії, їхніми співучасниками та окупаційною владою в Україні. 

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У своїй резолюції євродепутати відзначають, зокрема, насильницьку депортацію мирних жителів України, зокрема дітей, до Росії, а також огидну практику Росії в так званих "фільтраційних таборах", яка розділяє родини та призводить до зникнення українців.

Депутати Європарламенту закликали Росію повністю дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права та негайно припинити насильницьку депортацію та насильницьке переміщення українських громадян до Росії та на окуповані Росією території. 

Вони також вимагають покласти край усім примусовим передачам дітей, а також будь-яким усиновленням дітей, переміщеним через міжнародно визнані кордони України.

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Депутати наголосили, що насильницьке переміщення є воєнним злочином та потенційним злочином проти людяності.

Держдеп США у серпні закликав РФ негайно припинити практику "фільтраційних таборів" для українців та примусові депортації після публікації експертного звіту, де вчергове задокументовані такі практики Росії на окупованих територіях.

Теми: Росіядепортація УкраїнаЄвропарламент
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