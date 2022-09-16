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Европарламент требует от РФ прекратить принудительные депортации украинцев

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 10:23

Европейский парламент требует от России немедленно прекратить все принудительные перемещения украинских граждан в РФ и на оккупированные ею территории.

Об этом говорится в принятой 15 сентября резолюции, сообщает "Европейская правда".

Парламент решительно осудил сообщения о зверствах, совершенных Вооруженными силами России, их соучастниками и оккупационными властями в Украине.

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В своей резолюции евродепутаты отмечают, в частности, насильственную депортацию мирных жителей Украины, в частности детей, в Россию, а также отвратительную практику России в так называемых "фильтрационных лагерях", которая разделяет семьи и приводит к исчезновению украинцев.

Депутаты Европарламента призвали Россию полностью придерживаться своих обязательств по международному праву и немедленно прекратить насильственную депортацию и насильственное перемещение украинских граждан в Россию и на оккупированные Россией территории.

Они также требуют покончить с всеми принудительными передачами детей, а также любым усыновлением детей, перемещенными через международно признанные границы Украины.

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Депутаты подчеркнули, что насильственное перемещение является военным преступлением  и потенциальным преступлением против человечности.

Госдеп США в августе призвал РФ немедленно прекратить практику "фильтрационных лагерей" для украинцев и принудительные депортации после публикации экспертного отчета, где в очередной раз задокументированы подобные практики России на оккупированных территориях.

Темы: Росcиядепортация УкраинаЕвропарламент
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