Европарламент требует от РФ прекратить принудительные депортации украинцев

Европейский парламент требует от России немедленно прекратить все принудительные перемещения украинских граждан в РФ и на оккупированные ею территории.

Об этом говорится в принятой 15 сентября резолюции, сообщает "Европейская правда".

Парламент решительно осудил сообщения о зверствах, совершенных Вооруженными силами России, их соучастниками и оккупационными властями в Украине.

В своей резолюции евродепутаты отмечают, в частности, насильственную депортацию мирных жителей Украины, в частности детей, в Россию, а также отвратительную практику России в так называемых "фильтрационных лагерях", которая разделяет семьи и приводит к исчезновению украинцев.

Депутаты Европарламента призвали Россию полностью придерживаться своих обязательств по международному праву и немедленно прекратить насильственную депортацию и насильственное перемещение украинских граждан в Россию и на оккупированные Россией территории.

Они также требуют покончить с всеми принудительными передачами детей, а также любым усыновлением детей, перемещенными через международно признанные границы Украины.

Депутаты подчеркнули, что насильственное перемещение является военным преступлением и потенциальным преступлением против человечности.

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Госдеп США в августе призвал РФ немедленно прекратить практику "фильтрационных лагерей" для украинцев и принудительные депортации после публикации экспертного отчета, где в очередной раз задокументированы подобные практики России на оккупированных территориях.