Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Европарламент требует от РФ прекратить принудительные депортации украинцев

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 10:23

Европейский парламент требует от России немедленно прекратить все принудительные перемещения украинских граждан в РФ и на оккупированные ею территории.

Об этом говорится в принятой 15 сентября резолюции, сообщает "Европейская правда".

Парламент решительно осудил сообщения о зверствах, совершенных Вооруженными силами России, их соучастниками и оккупационными властями в Украине.

В своей резолюции евродепутаты отмечают, в частности, насильственную депортацию мирных жителей Украины, в частности детей, в Россию, а также отвратительную практику России в так называемых "фильтрационных лагерях", которая разделяет семьи и приводит к исчезновению украинцев.

Депутаты Европарламента призвали Россию полностью придерживаться своих обязательств по международному праву и немедленно прекратить насильственную депортацию и насильственное перемещение украинских граждан в Россию и на оккупированные Россией территории.

Они также требуют покончить с всеми принудительными передачами детей, а также любым усыновлением детей, перемещенными через международно признанные границы Украины.

Депутаты подчеркнули, что насильственное перемещение является военным преступлением  и потенциальным преступлением против человечности.

ВИДЕО ДНЯ

Госдеп США в августе призвал РФ немедленно прекратить практику "фильтрационных лагерей" для украинцев и принудительные депортации после публикации экспертного отчета, где в очередной раз задокументированы подобные практики России на оккупированных территориях.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcиядепортация УкраинаЕвропарламент
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский не считает, что война приближается к концу

"Энергоатом" привез для ЗАЭС 25 грузовиков запчастей, реагентов и горючего

Суд забрал у компании Коломойского право эксплуатировать аэропорт Днепра

Зеленскому разрешили дистанционно обратиться к Генассамблее ООН

Заместитель гауляйтера Бердянска убит вместе с женой, которая отвечала за "референдум"

видеоВ море нашли дырявый плот с вещами моряков из затонувшего крейсера "Москва"

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Росcия
Германия национализирует активы "Роснефти"
Потери России в войне превысили 54 тысячи воинов, у армии РФ одним средством ПВО меньше
"Вас здесь не ждут". Латвия ограничивает въезд россиян с шенгенскими визами
Последние новости
02:07
ВСУ нанесли 15 ударов с неба и 250 с земли по расположению врага – ОК "Юг"
01:20
Беларусь снова продолжила военные учения
00:20
Вражеские обстрелы Сумщины: 20 прилетов и 3 пулеметные очереди по общинам
23:49
Польша приобретет у Южной Кореи 48 истребителей FA-50
23:34
99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти – ОВА
23:11
Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что совершила в Буче
23:10
Президент Эстонии: не стоит недооценивать исходящую из России угрозу
22:49
На Харьковщине спасли 7 граждан Шри-Ланки, которых с марта удерживали оккупанты – Зеленский
22:43
Кулеба сказал гендиректору МАГАТЭ, как можно обеспечить безопасность ЗАЭС
22:20
Зеленский не считает, что война приближается к концу
Все новости...