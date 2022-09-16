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У центральній Італії через раптову повінь загинули 7 людей, є зниклі безвісти

"Європейська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 10:24

В італійському регіоні Марке щонайменше сім людей загинули в результаті повені, спричиненої сильними дощами.

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

У четвер ввечері в регіоні почалася сильна злива. Місцева влада заявила, що не очікувала такої раптової "водяної бомби", оскільки протягом двох-трьох годин випало близько 400 міліметрів опадів.

 

Вода затопила вулиці кількох міст у провінціях Анкона та Пезаро-Урбіно.

Троє людей вважаються зниклими безвісти. Серед них хлопчик, який був із мамою в автомобілі, який заблокувала вода.

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Італійські рятувальники повідомили, що протягом ночі надали допомогу десяткам людей, які сховалися на дахах будинків і деревах.

Нагадаємо, тимчасовий уряд Болгарії звернувся по фінансову допомогу до ЄС для боротьби з наслідками повені в центрі країни.

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Теми: Італіянадзвичайна подіяжертви
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